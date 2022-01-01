Максим Артамонов корреспондент Депутат Госдумы от Пермского края попросила отправить её на Донбасс Ирина Ивенских написала письмо спикеру нижней палаты российского парламента Поделиться Твитнуть

Ирина Ивенских

Константин Долгановский

Депутат Государственной думы РФ от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отправить её на Донбасс, чтобы оказывать помощь образовательным учреждениям. Письмо Ивенских опубликовал telegram-канал «Вежливые люди».

В обращении к председателю Госдумы Ивенских пишет, что хочет участвовать «в восстановлении мирной жизни территории Донбасса». Также она отмечает, что является кандидатом психологических наук и имеет педагогический опыт.

Ирина Ивенских в течение 11 лет возглавляла лицей №10 в Перми. С декабря 2011 года была избрана депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва от «Единой России». С 2015 года работала в краевом правительстве в должности вице-премьера и курировала социальные вопросы.

В октябре 2018 года Ирина Ивенских вновь стала депутатом от «Единой России», а на выборах 17-19 сентября 2021 года избрана депутатом Госдумы от Пермского края по одномандатному округу № 61 от единороссов.

Напомним, 21 сентября президент России объявил в стране частичную мобилизацию.

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