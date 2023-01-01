Алёна Бронникова Депутат Пермской гордумы вновь отправился в зону проведения СВО В планах у Дмитрия Фёдорова укрепление отношений с коллегами из ЛНР Поделиться Твитнуть

Дмитрий Фёдоров / фото: Пермская городская дума

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров отправился с гуманитарной помощью в зону проведения спецоперации. Как он сообщает в своих соцсетях, поездка планировалась ещё зимой.

«Во время зимней поездки на Донбасс обещал ребятам, что приеду весной. Слово свое держу и вновь выехал в зону СВО. География размещения наших ребят очень обширная, некоторые подразделения находятся на линии соприкосновения, но я постараюсь добраться до всех, кто меня ждёт», — написал депутат.

По его словам, всё это время он поддерживал с военными и их близкими связь и вместе с гуманитарным грузом пообещал доставить личные посылки от родных.

Луганская народная республика отметила девятую годовщину независимости 12 мая. Дмитрий Фёдоров запланировал посетить коллег из ЛНР для укрепления общественно-политических отношений.

Ранее он уже два раза выезжал в зону СВО. Первый раз он побывал на Донбассе в июне 2022 года. Затем после новогодних праздников он выезжал в ЛНР и посетил местные школу-интернат и военный госпиталь. Информацию об этом он публиковал в соцсетях.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.