Депутат Пермской гордумы отправился на Донбасс Свою поездку Дмитрий Фёдоров назвал «гуманитарной миссией» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Фёдоров / фото: Пермская городская дума

Депутат Пермской гордумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Фёдоров уехал на Донбасс. Об этом он сам сообщил в своих соцсетях. Свою поездку Фёдоров назвал «гуманитарной миссией».

«Я не могу оставаться в стороне от происходящих событий и поэтому мы с коллегами приняли единственно верное решение! Мы отправились на Донбасс! — написал депутат. — Как и принято, едем мы не с пустыми руками! Подарки детям и военнослужащим, письма от пермских школьников и многое другое».

Ранее сообщалось, что бывший депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко участвует в спецоперации на Украине рядовым стрелком в составе мотострелковой роты.





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