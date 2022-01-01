Депутат Пермской гордумы отправился на Донбасс
Свою поездку Дмитрий Фёдоров назвал «гуманитарной миссией»
Депутат Пермской гордумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Фёдоров уехал на Донбасс. Об этом он сам сообщил в своих соцсетях. Свою поездку Фёдоров назвал «гуманитарной миссией».
«Я не могу оставаться в стороне от происходящих событий и поэтому мы с коллегами приняли единственно верное решение! Мы отправились на Донбасс! — написал депутат. — Как и принято, едем мы не с пустыми руками! Подарки детям и военнослужащим, письма от пермских школьников и многое другое».
Ранее сообщалось, что бывший депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко участвует в спецоперации на Украине рядовым стрелком в составе мотострелковой роты.
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