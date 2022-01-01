Бывший депутат Заксобрания Прикамья принял участие во взятии города на Донбассе В ВС России Александр Григоренко стал рядовым стрелком в составе мотострелковой роты Поделиться Твитнуть

из личного архива

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко принял участие во взятии города Красный Лиман на Донбассе. Об этом он сам рассказал в своём telegram-канале.

Григоренко написал, что воюет рядовым стрелком в составе мотострелковой роты, и его полк наступает с юга Харьковской области на север ДНР.

«По сути, выполняем функции штурмовой роты, идя впереди всего полка. За это время приняли участие во взятии двух крупных посёлков и города. Город взяли буквально вчера. Это Красный Лиман. Рядом со Славянском и Краматорском», — отметил экс-депутат.

По его словам, подразделение, где он воюет сейчас, почти полностью состоит из добровольцев, большинство из которых жители Урала, есть и пермяки.

Напомним, о том, что бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко уехал на Донбасс, стало известно в апреле. В 2014 году он уже принимал участие в боевых действиях на Украине — был добровольцем в частях народной милиции ДНР.

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