Елена Синица Экс-депутат краевого парламента решил стать участником спецоперации на Украине Александр Григоренко уже участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко уехал на Донбасс для участия в спецоперации. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Уже несколько недель идёт набор добровольцев на спецоперацию. Для меня вопрос пойти или не пойти не стоит. И не потому, что я любитель пострелять, — написал Григоренко. — Но для меня это вопрос нравственного выбора и совести. Летом 2014 года моя совесть сказала, что я должен ехать на Донбасс, чтобы защищать женщин и детей. И я нисколько не пожалел о своем решении».

Напомним, в 2014 году Александр Григоренко принимал участие в боевых действиях на Украине. Он был добровольцем в частях народной милиции ДНР.

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