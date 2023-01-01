Алёна Бронникова В Пермском крае прохожий спас на пожаре пятилетнего ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 14 мая, в Уинском округе произошёл пожар в частном доме. Погибших и травмированных во время происшествия нет, сообщает краевое МЧС.

«Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Нижний Сып Уинского муниципального округа поступило 14 мая в 17.52. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходило открытое горение дома с надворными постройками», — сообщает пресс-служба ведомства.

В горящем здании находился пятилетний мальчик. Проходящий мимо мужчина спас его до приезда спасателей. Он помог ему выбраться на улицу через оконный проём. Мальчик не пострадал.

Ликвидировать огонь удалось в 18:18. Площадь пожара составила 118 кв. м. Участие в тушении принимали 9 сотрудников личного состава и 5 единиц техники. Кроме того, им удалось защитить от огня близстоящий дом, расположенный на расстоянии 10 м.

По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

На прошлой неделе 12 мая во время пожара в Кишертском округе погибла женщина.

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