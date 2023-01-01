Максим Артамонов В Пермском крае на пожаре погибла женщина Происшествие случилось в дачном домике Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В деревне Красный Яр Кишертского муниципального округа на пожаре погибла женщина. Происшествие случилось поздно вечером 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в 22:54 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в дачном доме на ул. Просвещения.

К месту происшествия выехали 14 спасателей и пять спецмашин. Прибыв на место, пожарные установили, что изнутри горит дачный дом и его кровля.

Огонь был потушен в 23:26. Площадь пожара составила 60 кв м. В сгоревшем доме пожарные обнаружили погибшую женщину.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.

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