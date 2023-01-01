Максим Артамонов
В Пермском крае на пожаре погибла женщина
Происшествие случилось в дачном домике
В деревне Красный Яр Кишертского муниципального округа на пожаре погибла женщина. Происшествие случилось поздно вечером 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, в 22:54 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в дачном доме на ул. Просвещения.
К месту происшествия выехали 14 спасателей и пять спецмашин. Прибыв на место, пожарные установили, что изнутри горит дачный дом и его кровля.
Огонь был потушен в 23:26. Площадь пожара составила 60 кв м. В сгоревшем доме пожарные обнаружили погибшую женщину.
Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.
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