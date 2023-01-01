Елена Синица В Перми га Коммунальном мосту на два дня открыли движение по всем полосам Это сделано для минимизации транспортных заторов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На Коммунальном мосту Перми с 15 мая временно открыто движение по всем полосам. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе администрации города. Уточняется, что это необходимо для того, чтобы минимизировать транспортные заторы на время ремонта на ул. Локомотивной.

В ночь на 17 мая продолжится фрезерование покрытия моста, и будет вновь введено ограничение движения по полосам.

«Работы на объекте ведутся в соответствии с разработанными технологическими картами. Режим работы, включая пересменки, а также количество рабочих, необходимых для выполнения тех или иных задач, определяется в соответствии с технологией работ», — прокомментировали в администрации.

Отмечается, что ремонт предполагает не только обновление покрытия моста, но и приведение в порядок системы водоотвода. Таким образом, работы производятся не только на самом объекте, но и на технологической базе подрядчика. Благодаря этому 15 мая удалось временно запустить движение по всей ширине Коммунального моста.

Напомним, в ночь на 11 мая от асфальтирования подъездов к мостовому переходу рабочие перешли к фрезерованию дорожного покрытия на мосту, в связи с этим движение транспорта пришлось существенно ограничить: его пустили по двум полосам вместо четырёх.

В связи с этим в районе моста с 11 мая утром и вечером начали образовываться 9-балльные пробки.

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