Олег Антонов
Проект благоустройства Архиерейского подворья в Перми прошёл госэкспертизу
Его реализация начнётся после переезда зоопарка
Проект строительства объекта озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» в Перми 12 мая получил положительное заключение экспертной организации КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края». Информация об этом появилась в ЕГРЗ.
В реестре сказано, что автором проекта выступала компания «Новый город», застройщиком является МКУ «Пермблагоустройство».
О том, что проект благоустройства Архиерейского подворья готов, в сентябре прошлого года в своём telegram-канале сообщал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он также выложил несколько эскизов.
Напомним, сейчас на месте бывшего архиерейского кладбища при Спасо-Преображенском кафедральном соборе располагается старый зоопарк. Как только закончится его переезд в Индустриальный район, должна начаться реализация проекта благоустройства, стоимость которого оценивалась в 300 млн руб.
В субботу, 13 мая, Дмитрий Махонин сообщил в telegram-канале: «Начинаем подготовку территории под благоустройство Архиерейского подворья. Работы предстоит много».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.