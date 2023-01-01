Олег Антонов Проект благоустройства Архиерейского подворья в Перми прошёл госэкспертизу Его реализация начнётся после переезда зоопарка Поделиться Твитнуть

Архиерейское подворье / телеграм-канал Дмитрия Махонина

Проект строительства объекта озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» в Перми 12 мая получил положительное заключение экспертной организации КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края». Информация об этом появилась в ЕГРЗ.

В реестре сказано, что автором проекта выступала компания «Новый город», застройщиком является МКУ «Пермблагоустройство».

О том, что проект благоустройства Архиерейского подворья готов, в сентябре прошлого года в своём telegram-канале сообщал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он также выложил несколько эскизов.

Архиерейское подворье / телеграм-канал Дмитрия Махонина

Напомним, сейчас на месте бывшего архиерейского кладбища при Спасо-Преображенском кафедральном соборе располагается старый зоопарк. Как только закончится его переезд в Индустриальный район, должна начаться реализация проекта благоустройства, стоимость которого оценивалась в 300 млн руб.

В субботу, 13 мая, Дмитрий Махонин сообщил в telegram-канале: «Начинаем подготовку территории под благоустройство Архиерейского подворья. Работы предстоит много».

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