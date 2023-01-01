Строительство сквера на месте старого зоопарка Перми оценили в 300 миллионов рублей Проект благоустройства направлен на госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Архирейское подворье / телеграм-канал Дмитрия Махонина

Власти Пермского края провели в Москве рабочее совещание по вопросу освобождения Пермской художественной галереей здания кафедрального собора и строительства на территории старого зоопарка мемориального комплекса. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, проект сквера уже направлен на госэкспертизу. Его стоимость оценивается в 300 млн руб.

О том, что проект благоустройства Архиерейского подворья в Перми готов, в сентябре прошлого года сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, как только закончится переезд зоопарка в Индустриальный район, начнётся реализация проекта благоустройства.

Махонин отметил, что первый этап планируется начать и завершить уже в 2023 году, заявив, что финансирование в бюджете предусмотрено.

Напомним, в настоящее время зоопарк занимает площадь в 1,95 га в историческом центре Перми на месте бывшего архиерейского кладбища при Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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