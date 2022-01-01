Готов проект благоустройства Архиерейского подворья Его реализация начнётся в 2023 году Поделиться Твитнуть

Архирейское подворье / телеграм-канал Дмитрия Махонина

Готов проект благоустройства Архиерейского подворья в Перми, об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин и в своём телеграм-канале выложил несколько эскизов проекта.

Он напомнил, что сейчас на этой территории размещается старый зоопарк. Как только закончится его переезд в Индустриальный район, начнётся реализация проекта благоустройства.

«Первый этап планируем начать и завершить уже в следующем году. Финансирование в бюджете предусмотрели», — заявил Махонин.

Архирейское подворье / телеграм-канал Дмитрия Махонина

Напомним, в настоящее время зоопарк занимает площадь в 1,95 га в историческом центре Перми на месте бывшего архиерейского кладбища при Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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