Готов проект благоустройства Архиерейского подворья
Его реализация начнётся в 2023 году
Готов проект благоустройства Архиерейского подворья в Перми, об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин и в своём телеграм-канале выложил несколько эскизов проекта.
Он напомнил, что сейчас на этой территории размещается старый зоопарк. Как только закончится его переезд в Индустриальный район, начнётся реализация проекта благоустройства.
«Первый этап планируем начать и завершить уже в следующем году. Финансирование в бюджете предусмотрели», — заявил Махонин.
Напомним, в настоящее время зоопарк занимает площадь в 1,95 га в историческом центре Перми на месте бывшего архиерейского кладбища при Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
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