Алёна Бронникова Диджеи Перми могут исполнить свои сеты на Фестивале в День города Для отбора нужно пройти очное прослушивание Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

Архив семьи Чудиновых

В Перми состоятся прослушивания для пермских диджеев, которые могут поучаствовать в Фестивале на Дне города 12 июня. Мэрия опубликовала информацию в telegram-канале «Пермь Первая».

«В День города набережная Перми станет местом проведения Фестиваля диджеев. Участие в нём примут как новички, так и опытные музыканты, получившие признание не только в России, но и за рубежом. Среди них — Goom Gum, Rompaso, Riga и MC Жан, Матвей Эмерсон, M.Hastler, Che Rocky, Filatov & Karas, DJ Smash и другие», — сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в мероприятии могут принять все желающие пермяки. Для этого необходимо подать заявку через электронную почту с указанием своих данных и ссылок на страницу «ВКонтакте» и на видео с выступлений. Затем организаторы проведут очные прослушивания на площадке гастробара «Liberty Bar» с 15 мая по 4 июня и выберут тех, кто дополнит программу Фестиваля.

Напомним, 12 июня с 13:00 до полуночи на набережной Камы состоится Фестиваль диджеев, во время которого в 23:30 можно будет посмотреть 20-минутный салют. Хэдлайнером этого мероприятия станет DJ Smash (Андрей Ширман). За часовое выступление он получит 1,08 млн руб.





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