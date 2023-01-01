Алёна Бронникова День города Перми завершится светомузыкальным шоу на набережной Салют запустят под музыку ди-джеев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми поделились планом празднования юбилейного Дня города на 11 и 12 июня. Подробности депутаты рассмотрели на заседании комитета гордумы по соцполитике 21 марта.

Концепцию празднования представил начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин. Место проведения мероприятия для большей вместимости выбрали на эспланаде, у здания «Театра-Театра». 11 июня мэр Перми Алексей Дёмкин проведёт церемонию вручения медалей, юбилейных монет и символических ключей от города.





12 июня начнётся с закладки памятных плит на Аллее славы. Концертная программа начнётся в 12 часов и будет состоять из нескольких блоков. Их посвятят Дню России, выступлению детских творческих и спортивных коллективов, поздравлению от Дёмкина и концертам хэдлайнеров. В 15 часов в ДК Солдатова пройдёт торжественный приём главы города, где работникам в сфере культуры и искусств будут выданы премии, а также пройдёт вручение званий «Почётный гражданин города Перми».





На набережной и эспланаде будут работать интерактивные зоны: спортивные, культурные, детские. Пройдут мастер-классы, молодёжный фестиваль популярных субкультур «Периметр». Пермяки смогут поучаствовать в разных играх на набережной в фестивале «Игрофест».

В каждом районе пройдут праздничные и концертные мероприятия перед культурно-досуговыми центрами, в парках и скверах, например, в парке «Счастье есть», в парке им. Чехова, в саду им. Миндовского.





На набережной с 13 часов до полуночи состоится фестиваль пермских ди-джеев. Он соберёт лучших пермских музыкантов, а также представителей других городов России. Завершится празднование Дня города здесь же. Во время проведения баттла ди-джеев пермяки увидят 20-минутный салют.





«Праздничные мероприятия завершатся светомузыкальным шоу продолжительностью 20 минут с 23:30 до 23:50. В рамках него под композиции диджеев будет осуществлён запуск фейерверка в акватории Камы с территории городского пляжа», — рассказал Головин.





К празднику транспортные развязки, уличные пространства города и разные учреждения будут украшать тематическим оформлением. На центральных городских площадках установят конструкции «триколор». Сводный план всех мероприятий будет утверждён на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Дня города и направлен в гордуму. Оргкомитеты планируется провести в марте, апреле и мае.





Помимо основного плана, Головин рассказал, что у памятника Татищеву в Разгуляе торжественно запустят отсчёт времени до следующего юбилейного года, в интернете организуют прямую трансляцию. 12 июня будут чествовать номинантов и лауреатов Строгановской премии.

Автолюбителям нужно будет внимательно следить за новостями, так как в центре изменится схема дорожного движения.





В Перми запланирована масштабная программа в честь 300-летия города. В течение всего года жителей и гостей Прикамья ожидают события регионального и федерального уровней. «Новый компаньон» публиковал подробную программу событий 2023 года.

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