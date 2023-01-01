Алёна Бронникова Контактный зоопарк получит из бюджета Перми 3 млн рублей Субсидия предоставляется на содержание животных, уже перевезённых на Нагорный Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский зоопарк в 2023 году получит субсидию из городского бюджета в размере 3 млн руб. на содержание и эксплуатацию имущества. По информации опубликованного на сайте администрации Перми проекта постановления, деньги выделят на контактный зоопарк, который в апреле переехал в новые помещения на Нагорном.

«Субсидия предоставляется на содержание и эксплуатацию имущества (контактный зоопарк), в том числе недвижимого, мест общего пользования и прилегающей территории, оплату коммунальных, эксплуатационных услуг, на аварийное и техническое обслуживание имущества и его инженерных систем. Расчётные показатели на 2023 год 3,02 млн руб.», — сообщается в документах.

Субсидия на содержание имущественного комплекса, который был передан городу на безвозмездной основе, выделяется в рамках муниципальной программы «Культура города Перми». Для её получения у МАУК «Пермский зоопарк» должны отсутствовать задолженности по уплате налогов и возврату в бюджет иных субсидий.

В новый зоопарк на ул. Свиязева, 17 первые животные переехали 3 апреля. Около 300 обитателей контактного зоопарка адаптируются к новым условиям и пока находятся на карантине под наблюдением специалистов. Основные работы по строительству комплекса планируется завершить к осени текущего года.





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