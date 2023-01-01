Елена Синица В краевом минстрое рассказали, когда завершатся основные работы по строительству зоопарка На осень намечен ввод объектов в эксплуатацию и лицензирование объекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Основные работы по строительству зоопарка в краевой столице должны завершиться к осени. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе министерства строительства Пермского края.

«В министерстве строительства внесли уточнения, относительно завершения строительных работ нового зоопарка. На осень намечен ввод объектов в эксплуатацию и лицензирование объекта федеральным Россельхознадзором — к этому времени основные строительные работы должны быть завершены», — говорят в минстрое.

Ранее сообщалось, что в Перми в новый зоопарк на ул. Свиязева, 17 перевезли первых обитателей. В недавно построенное здание контактного зоопарка переехали порядка 300 животных из старого учреждения. В числе переехавших: кролики, мелкие грызуны, домашние птицы.

Кроме этого, стало известно, что строительную площадку будут инспектировать еженедельно.

В министерстве строительства добавили, что работы не останавливаются и ведутся на всей территории в основных группах «Лесная мозаика», «Обитатели гор» и «Тропический рай». Продолжается тематическое наполнение вольеров и художественное оформление зданий, благоустройство.

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