Елена Синица Стройплощадку пермского зоопарка будут инспектировать еженедельно Подрядчику рекомендуют увеличить число работников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой строительный штаб организовал проверку площадки, на которой возводят новый пермский зоопарк. Об этом в своём телеграм-канале написал председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Радует готовность ряда вольеров и начало внутренних отделочных работ. Но, как всегда, есть много «но». Первое — подрядчику необходимо усиливаться и добавлять ещё людей на стройплощадку», — прокомментировал он.

Кроме этого, он обратил внимание, что «время поджимает», поэтому нужно заниматься благоустройством территории. Помимо этого, было принято решение проводить проверки на еженедельной основе.

Ранее сообщалось, что в Перми в новый зоопарк на ул. Свиязева, 17 перевезли первых обитателей. В недавно построенное здание контактного зоопарка переехали порядка 300 животных из старого учреждения. В числе переехавших: кролики, мелкие грызуны, домашние птицы.









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