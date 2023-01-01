Елена Синица
Стройплощадку пермского зоопарка будут инспектировать еженедельно
Подрядчику рекомендуют увеличить число работников
Краевой строительный штаб организовал проверку площадки, на которой возводят новый пермский зоопарк. Об этом в своём телеграм-канале написал председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Радует готовность ряда вольеров и начало внутренних отделочных работ. Но, как всегда, есть много «но». Первое — подрядчику необходимо усиливаться и добавлять ещё людей на стройплощадку», — прокомментировал он.
Кроме этого, он обратил внимание, что «время поджимает», поэтому нужно заниматься благоустройством территории. Помимо этого, было принято решение проводить проверки на еженедельной основе.
Ранее сообщалось, что в Перми в новый зоопарк на ул. Свиязева, 17 перевезли первых обитателей. В недавно построенное здание контактного зоопарка переехали порядка 300 животных из старого учреждения. В числе переехавших: кролики, мелкие грызуны, домашние птицы.
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