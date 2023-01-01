На Красавинском мосту в Перми второй день подряд переворачиваются автомобили Новое ДТП произошло утром 12 мая Поделиться Твитнуть

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На Красавинском мосту в Перми утром 12 мая произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на публикации очевидцев в социальных сетях.

Из-за ДТП, обстоятельства которого пока неизвестны, как и вчера, наблюдается затруднение в движении по мосту.

Это второй случай переворачивания машины на Красавинском мосту за последние два дня. Напомним, 11 мая на этом же участке дороги произошло аналогичное ДТП, в результате которого образовались автомобильные пробки.

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