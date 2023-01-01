Максим Артамонов В Перми на Красавинском мосту перевернулся автомобиль О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Утром 11 мая образовалась большая пробка на Красавинском мосту в сторону центра Перми. Затор возник из-за аварии — легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на очевидцев, которые опубликовали фотографии в соцсетях.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и медики. Устанавливаются обстоятельства происшествия. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Напомним, утром 11 мая улицы Перми оказались загруженными автомобилями на 9 баллов.

Хуже всего обстановка была в районе Коммунального моста, где ведутся ремонтные работы, и на прилегающих к нему улицах Попова и Спешилова. Из-за пробки автобусные маршруты № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60 отставали от графика на 20 минут.

Также затруднено движение на участках строительных работ на пересечении ул. Столбовой с ш. Космонавтов, на улицах Малкова и Боровой.

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