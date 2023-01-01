Максим Артамонов В Перми подрядчик завершил фасадные работы на здании УДС «Молот» Внешний контур дворца спорта планируется полностью закончить в мае Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал КРПК

В Корпорации развития Пермского края (КРПК) рассказали о ходе работ по капремонту УДС «Молот». На здании появились вывески «Пермь» и «Молот», а внешний контур дворца спорта чиновники обещают полностью завершить в мае. Об этом сообщается в telegram-канале КРПК.

Сейчас завершены остекление и кровля, на территории уложен асфальт.

«Фактически закончены фасадные работы, входные группы, подготовлены места под медиафасады, памятная табличка и вся символика были отреставрированы и установлены на прежнее место», — сообщили в КРПК.

Напомним, в октябре прошлого года власти утвердили концепцию фасада УДС «Молот». В декабре на объекте начался демонтаж входных групп и фасадной плитки. Параллельно разрабатывалась рабочая документация и технические решения. Чиновники тогда заявили, что после капремонта на дворце могут появиться медиафасады, на которых будут транслироваться спортивные события.

УДС «Молот» был построен в 1989 году и с тех пор не ремонтировался.

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