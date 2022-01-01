Елена Синица Власти утвердили концепцию фасада УДС «Молот» В ближайшее время утвердят колерный паспорт Поделиться Твитнуть

телеграм-канал Дмитрия Махонина

Власти утвердили концепцию фасада УДС «Молот». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, в ближайшее время будет также согласован колерный паспорт.

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина





Напомним, в выкупленном краевыми власти дворце спорта продолжается капитальный ремонт. Сейчас ведётся демонтаж входных групп и фасадной плитки. Параллельно идёт разработка рабочей документации и технических решений. В планах к лету отремонтировать кровлю, заменить остекление, входные группы, обновить весь внешний облик дворца.





фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Губернатор также отметил, что ремонтные работы на проведение спортивных матчей, мероприятий и концертов в «Молоте» не повлияют.





Напомним, ранее сообщалось, что пермским УДС «Молот» будет управлять спорткомплекс «Олимпия».

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