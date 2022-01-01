Пермским УДС «Молот» будет управлять спорткомплекс «Олимпия» КРПК учредила ООО «Молот» Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В пятницу, 2 сентября, в Пермском крае было зарегистрировано ООО «Молот». Учредителем общества стала Корпорация развития Пермского края (КРПК). Размер уставного капитала общества — 1,1 млрд руб., в него внесены денежные средства и недвижимое имущество УДС «Молот» (Пермь, ул. Лебедева, 13).

Как сообщили в КРПК, ООО «Молот» займётся управлением самым крупным крытым спортивным объектом региона в Перми — УДС «Молот».

Управляющей компанией ООО «Молот» становится ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» .

Как сообщил гендиректор КРПК Алексей Бураков, создание новой организации позволит региону повысить качество управления спортивным объектом УДС «Молот».

«Управляющей компанией ООО «Молот» является СК «Олимпия» — организация, которая занимается аналогичной деятельностью более 15 лет. Задача управленцев — выстроить такую систему взаимодействия со спортивными организациями, которая позволит увеличить доходность объекта, сохранив при этом спортивную составляющую», — пояснил Бураков.

Как отметил директор компании СК «Олимпия» (учредитель — Пермский край) Сергей Комонов, «сегодня «Олимпия» находится на самоокупаемости. Такие же задачи стоят перед нами при управлении «Молотом». При этом важно сохранить текущую направленность объекта и обеспечить его дальнейшее использование для проведения тренировочных процессов и спортивных мероприятий различных уровней».

Напомним, ранее УДС «Молот» находился в аренде у ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».

Имущественный комплекс УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13 продавался на торгах с июля 2021 года в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы». Начальная цена объекта составляла 702,1 млн руб. Когда стоимость снизилась до 284,4 млн руб., дворец приобрела подконтрольная краевому минстрою КРПК.

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