Максим Артамонов В УДС «Молот» после капремонта могут появится медиафасады На них будут транслироваться спортивные события Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В ходе капитального ремонта на УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми могут установить медиафасады, на которых будут транслироваться спортивные события. Все работы на объекте планируется завершать в мае 2023 года. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Сейчас в выкупленном краевыми властями Дворце спорта продолжается капитальный ремонт. На объекте начался демонтаж входных групп и фасадной плитки. Параллельно идёт разработка рабочей документации и технических решений.

Напомним, в октябре власти утвердили концепцию фасада УДС «Молот». Чиновники обещают отремонтировать кровлю, заменить остекление, входные группы, обновить весь внешний облик здания.

УДС «Молот» был построен в 1989 году и с тех пор не ремонтировался.

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