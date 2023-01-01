Максим Артамонов В администрации Перми прошли обыски Полиция искала документы в кабинетах заместителей главы города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю провели мероприятия в администрации Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, во время следственных действий были изъяты носители информации в рабочих кабинетах заместителей главы администрации Перми Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Сообщается, что правоохранительные органы искали документы, которые касаются вывоза снега.

«Новый компаньон» направил в мэрию Перми запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Напомним, это уже не первые обыски в кабинетах пермских чиновников за последние полгода. Так, 15 декабря 2022 года следственные действия были проведены в администрации Дзержинского района. В ходе обысков был задержан первый заместитель главы Дзержинского района Николай Ракинцев. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

В этом году, в апреле, также прошли обыски в помещений в МКУ «Пермблагоустройство». Сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю изъяли документацию, связанную со строительством помещений.

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