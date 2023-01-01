В ходе спецоперации погиб разведчик из Чернушинского округа Николаю Осинкину был 41 год Поделиться Твитнуть

Николай Осинкин / фото: vk.com/chernushka_okrug

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чернушки Пермского края разведчик Николай Осинкин. Об этом сообщили в окружной администрации.

Николай Осинкин родился 2 марта 1982 года. После окончания Деменевской школы ушел в армию. Служил в Мурманске, в воздушно-десантных войсках. После армии он вернулся в Чернушку и работал в полиции. Потом устроился в «АРГОС-ЧУРС» и последние годы работал оператором по подземному ремонту скважин.

Как рассказали в администрации, весной, в день своего рождения, он сообщил родным о твёрдом намерении стать участником СВО и уже на следующий день добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции.

«Николай Осинкин проявлял храбрость и мужество при выполнении боевых задач в Херсонской области. Он героически погиб 1 мая 2023 года при обороне Кинбурнской косы, — говорится в сообщении. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Николая Викторовича Осинкина в связи с его трагической гибелью. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты».

Прощание с Николаевым Осинкиным начнётся 12 мая в 10.00 в доме культуры с. Деменево. Похоронят военнослужащего в с. Печмень Бардымского округа.

Ранее сообщалось, что 12 мая в Пермском крае похоронят участника СВО Сергея Решетникова. Он погиб в зоне боевых действий на Украине в апреле.

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