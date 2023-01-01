Максим Артамонов В Пермском крае похоронят участника СВО Сергея Решетникова Он погиб в апреле в зоне боевых действий на Украине Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

В пятницу, 12 мая, в п. Новоильинский Пермского края состоятся похороны участника российской спецоперации Сергея Решетникова, который погиб 18 апреля в зоне боевых действий. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Сергей Решетников служил рядовым, был оператором-топогеодезистом отделения управления реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона. Как и где он погиб, в местной администрации не уточнили.

Церемония прощания начнётся с 10:00 в Доме досуга в п. Новоильинский.

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