Алёна Бронникова Мэрия Перми выделит почти 30 млн рублей на ремонт тротуаров в Мотовилихе Планируется обустроить семь участков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила конкурс на выполнение работ по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в Мотовилихинском районе, в рамках которого будут обустроены и отремонтированы тротуары и проезжая часть. Информация появилась на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 29,5 млн руб. Объём работ в целом составит почти 9,5 тыс. кв. м. Срок выполнения — до 1 сентября 2023 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 22 мая.

Работы по устройству тротуаров запланированы на следующих участках: по ул. Уральской от Ивановской до Лифанова, по ул. Ивана Франко от 1-ой до 3-ей Новгородской, по ул. Борцов Революции от Ленской, 10 до Лесопаркового переулка, по ул. Сигаева от дома № 2а до Омской, 1а и по ул. Завьялова от Лядовской до Старых Большевиков. Ремонт проезжей части и устройство пешеходной будет вестись на ул. Артема от Лесной до пр-та Октябрят и на ул. В. Пановой от Лядовской до кольца автобусного маршрута №26.

Кроме основных работ исполнитель должен будет расчистить площади от деревьев, пней и кустарников, разобрать старое асфальтобетонное покрытие, проложить водопроводные трубы на некоторых участках и установить бортовые камни. На объекты будет действовать гарантийный срок от 24 до 48 месяцев.

В центре Перми ведётся капитальный ремонт исторических улиц и приведение их к единому стилю. В работы входит обновление проезжей части и устройство тротуаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.