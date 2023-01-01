Алёна Бронникова Пермский центр приведут к единому стилю за счёт федеральных средств На улицах появятся современные навигационные стелы для туристов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Правительства Пермского края

В год 300-летия Перми власти реализуют проект «Театр улиц», в рамках которого центральную историческую часть города реконструируют в едином стиле. Порядок предоставления и расходования субсидий на осуществление этой программы был принят на заседании краевого правительства 13 апреля.

По итогам прошлогоднего конкурса национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Пермь вошла в число победителей. На обновление туристического центра в границах улиц Газеты "Звезда", Пермской, Сибирской, Советской и набережной Камы из федерального бюджета город получит 195 млн руб.

Общая стоимость планируемых работ составит 207,8 млн руб., часть средств направят из регионального и муниципального бюджетов. В рамках проекта планируется отремонтировать улицы, установить памятные плиты с гравировками, ярмарочные домики и туалетные модули. Появятся информационные стенды и интерактивные навигационные стелы. На зданиях Театра оперы и балета, Дома Н.В. Мешкова и опорах наружного освещения на ул. Монастырской создадут архитектурную подсветку.

В столице Прикамья подрядчики уже приступили к ремонту улиц. На участке, входящем в проект «Театра улиц», будут установлены канализационные люки с логотипом 300-летия Перми.





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