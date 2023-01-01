В Перми появятся люки с символикой 300-летия Установят их на улице Сибирской Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми на ул. Сибирской планируется установить канализационные люки с логотипом 300-летия города. Сейчас подрядчики проводят комплексное обновление улицы, сообщает мэрия в соцсетях.

На участке между улицами Пермской и Монастырской дорожники обустроят тротуары, затем приступят к демонтажу бортового камня. Запланировано обновление бортового камня, опор наружного освещения, люков и переустройство системы светофоров и фотовидеофиксации. Подрядчики проложат кабельную канализацию, установят малые архитектурные формы и озеленят прилегающей территории. Работы должны завершиться до 31 августа 2023 года.

По планам мэрии, ул. Сибирскую приведут к единому стилю исторических улиц Перми.

«Концепцию обновлённой ул. Сибирской разработал городской Институт территориального планирования. После капитального ремонта улица будет приведена к единому профилю, как и другие исторические улицы города — Комсомольский проспект и Ленина», — отмечает telegram-канал «Пермь Первая».

Ранее стало известно, что капитальный ремонт ул. Сибирской оценили в 1,76 млрд руб. Первый этап — реконструкция участка от ул. Пермской до ул. Монастырской, на втором этапе — работы по обновлению ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса.





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