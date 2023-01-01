Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Названы размеры премий для победителей Российской студенческой весны в Перми Индивидуальные премии — до 100 тысяч рублей, командные — до 350 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победители XXI Российской студенческой весны, финал которой пройдёт в Перми 26 — 31 мая, получат денежные премии. Об этом рассказал председатель Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой событию.

Премии получат победители в десяти конкурсных направлениях: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, «оригинальный жанр», «мода», «арт», «видео» и «региональная программа». Лауреаты Гран-при индивидуальных номинаций получат по 100 тыс. руб.

В соревновании региональных программ, где будут оцениваться гала-концерты, в Первой лиге команда — лауреат Гран-при заработает 350 тыс. руб., во Второй лиге — 200 тыс. руб.

В соревновании региональных программ примет участие 38 команд.

Ранее сообщалось, что общий бюджет финала Российской студенческой весны 2023 года в Перми составит 300 млн руб.

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