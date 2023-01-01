Максим Артамонов Прямые рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх запланированы с 20 мая Перелёты будут осуществляться на Boeing-757 Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Большое Савино появился рейс из Перми в Шарм-эш-Шейх. Перелёты будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Первый рейс состоится 20 мая.

Пассажиров из Перми в египетский курортный город будет доставлять Boeing-757. Время в пути составит 5 часов 50 минут.

Ранее также стало известно, что из пермского аэропорта можно улететь прямым рейсом в Хургаду.

Напомним, в начале мая Azur Аir анонсировала прямые рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 11 российских городов, в том числе из Перми. Согласно данным на сайтах турагентств, стоимость пакетного тура продолжительностью 9 ночей на двух человек в Хургаду пермякам обойдётся от 131 тыс. руб., а в Шарм-эш-Шейх — от 118 тыс. руб.

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