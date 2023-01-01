Максим Артамонов Прямые рейсы из Перми в Хургаду появились в расписании аэропорта Время в пути составит почти шесть часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания Azur Air начнёт выполнять прямые перелёты из Перми в египетскую Хургаду с 20 мая. В расписании пермского аэропорта появилось соответствующее направление.

Перелёты будут осуществляться на Boeing 757. Время в пути — 5 часов 55 минут.

Напомним, в начале мая Azur Аir анонсировала прямые рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 11 российских городов, в том числе из Перми. Согласно данным на сайтах турагентств, стоимость пакетного тура продолжительностью 9 ночей на двух человек в Хургаду пермякам обойдётся от 131 тыс. руб., а в Шарм-эш-Шейх — от 118 тыс. руб.

Прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх из Перми в расписании аэропорта пока нет.

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