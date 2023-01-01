Елена Синица В праздничных мероприятиях на эспланаде 9 мая поучаствовали 35 тысяч пермяков В частности, на параде присутствовали 15 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Порядка 35 тыс. пермяков приняли участие 9 мая в событиях на городской эспланаде, а 15 тыс. зрителей побывали на Параде Победы на Октябрьской площади. Такие цифры привёл глава города Алексей Дёмкин в своих социальных сетях.

Кроме этого, стало известно, что 15,5 тыс. пришли на набережную Камы, фейерверк в районе набережной смотрели более 10 тыс. человек.

«Главное, всё прошло спокойно, наши службы обеспечили полную безопасность, а городской департамент культуры — отличное наполнение праздника яркими событиями», — написал Дёмкин.

Ранее мы сообщали, что в Перми празднование 78-й годовщины Победы началось с возложения цветов и венков к монументу «Героям фронта и тыла» на эспланаде. Участие в церемонии приняли глава региона Дмитрий Махонин, мэр краевой столицы Алексей Дёмкин, председатель заксобрания Валерий Сухих, главный федеральный инспектор Сергей Половников и Герой России Сергей Яшкин.

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