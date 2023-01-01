Алёна Бронникова Пермяки отметили 78-ю годовщину Победы Как прошло празднование 9 Мая в краевой столице Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми празднование 78-й годовщины Победы началось с возложения цветов и венков к монументу «Героям фронта и тыла» на эспланаде. Участие в церемонии приняли глава региона Дмитрий Махонин, мэр краевой столицы Алексей Дёмкин, председатель заксобрания Валерий Сухих, главный федеральный инспектор Сергей Половников, Герой России Сергей Яшкин. Память о героях Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Затем, в 10:00, на Октябрьской площади состоялось торжественное прохождение войск пермского гарнизона под командованием начальника Пермского Суворовского военного училища, генерал-майора Николая Братухина. Парад принял руководитель ПВИ войск национальной гвардии, генерал-майор Евгений Русанов.

Зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и локальных боевых действий, труженики тыла, жители, гости и представители власти Пермского края.

В прохождение войск были вовлечены почти 2 тыс. человек в 20 парадных расчётах. Участие приняли сотрудники Росгвардии, военнослужащие, представители главных управлений ФСИН и МЧС, а также курсанты, офицеры ПВИ Росгвардии, Пермского института ФСИН и кадеты.

В составе механизированных колонн прошли более 30 единиц современной и исторической техники. Они проследовали по Комсомольскому проспекту до ул. Ленина, а затем до эспланады.

Среди техники было представлено 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С23 «Нона-СВК», произведённое на Мотовилихинских заводах, главным конструктором его стал Юрий Николаевич Калачников, в честь которого назван сквер в Перми. Зрители увидели 120-миллиметровую самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С31 «Вена», разработанную пермским ЗАО «СКБ», 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», также выпущенную Мотовилихинскими заводами, РСЗО «Град». Часть современного вооружения после парада отправится в зону специальной военной операции.

Из исторических экспонатов на эспланаде были представлены 45-миллиметровая противотанковая пушка 53-к 1943 года, 122-миллиметровая корпусная пушка А-19 образца 30-х годов, 122-миллиметровая дивизионная гаубица М-30 1938 года, пушка МЛ-25 и другие. В течение всего дня военная техника находилась на главной городской площади, а с 10 июня она станет частью двух выставок фестиваля «Оружие Победы». Он будет представлен на двух площадках — в музее пермской артиллерии в Мотовилихе и в цехе № 5 «Завода Шпагина».

Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край был и остаётся промышленной опорой России. В годы Великой Отечественной войны жители внесли огромный вклад в победу, и сегодня предприятия продолжают трудиться на обеспечение обороны страны. Он поблагодарил ветеранов и тружеников тыла и пожелал им крепкого здоровья.

«Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт. Ярким проявлением героизма стал Уральский танковый добровольческий корпус, который прошёл путь от Курска до Берлина. Мы свято храним память обо всех, кто воевал и принимал участие в его формировании. В Прикамье созданы два добровольческих батальона — «Молот» и «Парма». Наши ребята одни из первых с начала специальной военной операции встали на защиту Родины. Они достойные наследники поколения победителей», — подчеркнул губернатор.

Парад продолжился акцией «Бессмертный полк». В этом году были организованы трансляции онлайн и на медиаэкранах iMall «Эспланада», водители размещали портреты героев на своих автомобилях.

На эспланаде весь день работали интерактивные площадки, рассчитанные на любой возраст. Пермяки могли разучить танцы, исполнить песни военных лет, ознакомиться с техническими приёмами боя и поучаствовать в мастер-классах. В концертной программе приняли участие лучшие коллективы Прикамья.

В малом амфитеатре на набережной также работали интерактивные площадки, а на территории нового — зрители посмотрели выступления духового оркестра «Кадетской роты им. капитана Татищева», молодёжного театра «Не эгоисты», клуба «УВД», шоу-группы «Киндер сюрприз», артистов Дома офицеров Пермского гарнизона.

Праздничные мероприятия прошли во всех районах города: в городских скверах, в саду им. Миндовского, в парке им. Чехова, в ПДНТ «Губерния», в ДК им. Кирова, ДК «Искра», библиотеках и детских учебных заведениях, общественных и досуговых центрах и др.

Празднование завершилось традиционным фейерверком на набережной Камы в 23:00.

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