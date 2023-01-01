Алёна Бронникова
В Прикамье нашли пропавшего на сплаве туриста Ивана Замерова
Мужчина погиб
В Пермском крае нашли пропавшего во время сплава по реке Вижай Ивана Замерова. О том, что мужчина погиб, 9 мая написала его жена Ольга Замерова на своей странице ВКонтакте. Подробности пока не уточняются.
«Ивана Замерова нашли. Спасибо всем за поддержку и сочувствие. О времени прощания сообщим позже», — сообщила она.
Поиски велись с 29 мая сотрудниками полиции, волонтёрами и службой спасения. Ольга Замерова опубликовала пост на своей странице в соцсети с просьбой помочь всех, кто мог его увидеть или собирается на сплав в ближайшие дни на Вижай.
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