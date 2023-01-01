Алёна Бронникова В Прикамье нашли пропавшего на сплаве туриста Ивана Замерова Мужчина погиб Поделиться Твитнуть

Личная страница Ивана Замерова на сайте "ВКонтакте"

В Пермском крае нашли пропавшего во время сплава по реке Вижай Ивана Замерова. О том, что мужчина погиб, 9 мая написала его жена Ольга Замерова на своей странице ВКонтакте. Подробности пока не уточняются.

«Ивана Замерова нашли. Спасибо всем за поддержку и сочувствие. О времени прощания сообщим позже», — сообщила она.

Поиски пропавшего 43-летнего жителя Краснокамска велись несколько дней. Напомним, в первые майские выходные мужчина отправился с друзьями на сплав по реке Вижай в Горнозаводском округе. На одном из опасных участков байдарка, на которой он плыл, перевернулась. Его товарищ, с которым они были вдвоём на лодке, успел выбраться на берег, а Иван Замеров не выплыл.

Поиски велись с 29 мая сотрудниками полиции, волонтёрами и службой спасения. Ольга Замерова опубликовала пост на своей странице в соцсети с просьбой помочь всех, кто мог его увидеть или собирается на сплав в ближайшие дни на Вижай.





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