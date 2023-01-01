Алёна Бронникова Жена пропавшего в Прикамье туриста просит помочь в поисках Поделиться Твитнуть

Личная страница Ивана Замерова на сайте "ВКонтакте"

Ольга Замерова, жена туриста, пропавшего на реке Вижай в Горнозаводском городском округе Прикамья, разместила на личной странице в соцсети «ВКонтакте» пост с просьбой о помощи в поисках. Она сообщила примерное место происшествия и одежду, в которую был одет её муж.

Пропавший — 43-летний житель Краснокамска Иван Замеров.

«Был одет в синий анорак (ветрозащита) с большим карманом на животе, синие рабочие штаны со светоотражающими полосками и болотники грязно-зелёного цвета. На чёрном ремне — нож с гравировкой «Erianidus», — написала Ольга Замерова.

По её словам, байдарка перевернулась примерно в 3 км от посёлка Сараны. Она сообщила «Новому компаньону», что пока не может назвать место и время сбора волонтёров. «Я пока не владею информацией, мои друзья взяли на себя общение с полицией», — добавила она.

Женщина также просит всех туристов, собирающихся на сплав по Вижаю в ближайшие выходные, обратить внимание на завалы, прижимы, расчёски и берега реки, особенно, после первого железнодорожного моста.

Напомним, в первомайские выходные Иван Замеров отправился с друзьями на сплав по реке Вижай. Лодка, на которой он плыл, перевернулась. Его товарищ успел выбраться на берег, но сам мужчина пропал. В МВД сообщили, что к поискам подключены сотрудники полиции и волонтёры.

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