Алёна Бронникова В Пермском крае во время сплава по Вижаю пропал мужчина Турист перевернулся на лодке и не смог выбраться из воды Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

В Горнозаводском городском округе на реке Вижай ведутся поиски пропавшего в минувшие выходные туриста. О происшествии «Новому компаньону» рассказал очевидец.

По его словам, туристы сплавлялись по Вижаю компанией на надувных лодках — пакрафтах, двое шли на байдарке. Всё произошло в начале маршрута 29 апреля. Лодка опрокинулась, одному мужчине удалось выбраться на берег, но второго так и не нашли.

«Сам переворот мы не видели, встретили их компанию чуть позже и всё разузнали. Байдарка опрокинулась, двое выпали, один сразу выбрался, второго так и не нашли. В самом начале речка опасна — крутые повороты, прижимчики, валы небольшие, сильное течение», — рассказал изданию турист.

В краевом МВД информацию «Новому компаньону» подтвердили. На реке до сих пор ведётся поиск пропавшего. К исследованию берегов реки подключились сотрудники полиции, волонтёры, служба спасения и родственники мужчины.

Накануне первомайских выходных в соцсетях появилась информация о том, что на Вижае поднялся уровень воды, туристов предупреждали об опасности маршрута. В МЧС Пермского края напоминают о необходимости регистрации туристических групп за 10 дней до начала путешествия, обязательном заблаговременном изучении маршрута и проверки надёжности снаряжения.

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