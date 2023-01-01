Максим Артамонов В МЧС пермякам напомнили о необходимости регистрации туристических групп Информацию нужно предоставить за 10 дней до начала путешествия Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В связи с открытием сезона сплавов и туристических походов ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает, что туристические группы должны информировать о начале маршрута передвижения за 10 дней до начала путешествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зарегистрироваться можно несколькими способами:

- на официальном сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю в разделе «Регистрация туристских групп»

- по электронной почте оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю — ods.cuks@59.mchs.gov.ru, с темой «Заявка на регистрацию туристской группы»;

- посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, по адресу: 614990, Пермь, ул. Екатерининская, 53А;

- по телефону в оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-01 (доб. 486 или 487);

- при личном обращении в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве также напомнили, что туристы должны тщательно изучить маршрут передвижения и пользоваться только исправным, предварительно проверенным снаряжением. При этом организаторы несут персональную ответственность за безопасность прохождения маршрутов.

Кроме того, в МЧС рекомендуют обязательно регистрировать выход на туристический маршрут.

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