Максим Артамонов
В МЧС пермякам напомнили о необходимости регистрации туристических групп
Информацию нужно предоставить за 10 дней до начала путешествия
В связи с открытием сезона сплавов и туристических походов ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает, что туристические группы должны информировать о начале маршрута передвижения за 10 дней до начала путешествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Зарегистрироваться можно несколькими способами:
В ведомстве также напомнили, что туристы должны тщательно изучить маршрут передвижения и пользоваться только исправным, предварительно проверенным снаряжением. При этом организаторы несут персональную ответственность за безопасность прохождения маршрутов.
Кроме того, в МЧС рекомендуют обязательно регистрировать выход на туристический маршрут.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.