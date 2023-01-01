Алёна Бронникова Концерты 12 июня в центре Перми будут сопровождаться пиротехническими спецэффектами Власти готовы выделить до 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В день празднования 300-летия Перми на эспланаде и на набережной концерты будут сопровождаться пиротехническими спецэффектами. На сайте госзакупок появился конкурс на определение подрядчика. Максимальная цена контракта составляет 1,5 млн руб.

«Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению спецэффектами мероприятий в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми. Сроки оказания услуг — 11 и 12 июня 2023 года», — указано в документах закупки.

Согласно техзаданию, подрядчик должен оказать услуги на главной сцене эспланады, в 64 квартале 11 июня с 19:00 до 00:10 12 июня и 12 июня с 12:00 до 23:00 и на набережной Камы 12 июня с 15:00 до 23:50. Мероприятия будут сопровождаться криоэффектами, искрами и кометами, сценическими вспышками, веерными батареями и холодными искрами. Кроме того, для создания спецэффектов будут использоваться вертикальная жидкостная файер-машина и стадионные пушки. После выполнения работ в течение 5 дней исполнитель должен предоставить не менее 30 фотографий на электронном носителе.

Срок окончания подачи заявок — 11 мая. Победитель будет определён 15 мая.

Мероприятия, которые пройдут 11 и 12 июня в трёх районах Перми, также будут сопровождаться пиротехническими спецэффектами. Начальная цена закупки составляла 1 млн руб., но в ходе торгов снизилась до 595 тыс. руб. Победителем стало ООО «ФОКС».





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