Алёна Бронникова В Пермском крае две девочки заблудились и пробыли всю ночь в лесу Сотрудники полиции нашли их с помощью громкоговорителя Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Накануне Дня Победы рядом с п. Марковский в Чайковском городском округе две девочки 12 и 14 лет ушли гулять с собаками и заблудились. Пресс-служба полиции Пермского края в telegram-канале ведомства рассказала о том, что подростки нашлись утром.

Вызов поступил поздно вечером 8 мая. Девочки ушли гулять в лес в светлое время суток, с собой у них были мобильные телефоны, и они поддерживали связь с родителями. Самостоятельно родственникам найти девочек не удалось, поэтому они обратились по номеру экстренной помощи «112».

К поиску подключились сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковые, госавтоинспекторы и кинолог со служебно-розыскной собакой. С помощью геолокации телефона удалось определить место поиска пропавших почти в 4 км от посёлка.

«С помощью звуковых сигналов и громкоговорящего устройства сотрудники пытались привлечь внимание девочек и указать им направление. Заблудившиеся вышли на звуки машины сотрудников полиции в 4 часа утра 9 мая. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.

Зимой, 2 января, в Перми в Черняевском лесу заблудился 69-летний мужчина. Его поиском занимались волонтёры. Через день, 4 января, мужчину нашли живым.





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