Пропавший в Балатовском парке Перми пенсионер найден живым Сообщение об этом появилось на странице ВКонтакте отряда «ПрикамьеПоиск» Поделиться Твитнуть

69-летний житель краевого центра Николай Некрасов найден живым. Сообщение об этом появилось на странице ВКонтакте отряда «ПрикамьеПоиск».

Напомним, пенсионер пропал 2 января. Около 14 часов он вышел на прогулку в Балатовский парк, но домой не вернулся. 3 января волонтёры прочёсывали лесполосу, но поиски прошли безрезультатно.

Просьба снять репосты в связи с окончаниями поиска была опубликована в соцсетях утром 4 января.

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