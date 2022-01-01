Олег Антонов Волонтёры просят водителей помочь в розыске пропавшего в Перми пенсионера Нужны записи видеорегистраторов Поделиться Твитнуть

Для розыска 69-летнего жителя краевого центра Николая Некрасова волонтёры просят водителей, проезжавших 2 января с 14-50 до 15-00 миом остановки «ул. Давыдова», поделиться записями видеорегистраторов. Сообщение об этом появилось на странице в соцсети Вконтакте отряда «ПрикамьеПоиск».

Также просят откликнуться тех, кто 2 и 3 января гулял или занимался спортом в Балатовском парке.

«Николай Григорьевич, человек приметный... Обратите внимание, возможно вы видели этого человека!"- говорится в посте и поясняется, что эта информация поможет определить направление поиска.

Напомним, в Перми 2 января пожилой мужчина пропал. Известно, что около 14 час. 2 января он вышел на прогулку в Черняевский парк, но домой не вернулся. Сегодня волонтёры уже прочёсывали парк, но поиски прошли безрезультатно.

Приметы пропавшего: на вид 70 лет, рост 160 см, носит бороду, волосы с проседью собраны в хвост, глаза серо-голубые. Сутулится. Был одет в пуховик, зимние кроссовки, штаны и шапку чёрного цвета.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, позвоните по тел. 8 (922) 345-67-02 или 102.

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