В Балатовском парке Перми пропал пенсионер Поисковики собираются прочесать лес 3 января Поделиться Твитнуть

В Перми сутки назад пропал 69-летний житель краевого центра Николай Некрасов. Известно, что около 14 час. 2 января пенсионер ушёл на прогулку в Черняевский парк, но домой он так и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

Волонтеры объявили срочный сбор на добровольцев на поиски пожилого мужчины. Всех желающих просят собраться 3 января в 14 час. у СК им. Сухарева со стороны шоссе Космонавтов.

Согласно ориентировке приметы пропавшего: на вид 70 лет, рост 160 см, носит бороду, волосы с проседью, глаза серо-голубые. Сутулится. Был одет в пуховик, зимние кроссовки, штаны и шапку черного цвета.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефону 8 (922) 345-67-02 или 102.





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