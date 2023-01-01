Алёна Бронникова Без воды на неделе останутся более 40 домов Перми Причина — ремонтные и аварийные работы на сетях Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми на текущей неделе, с 10 по 14 мая жителей 43 домов ждут отключения воды или пониженное давление. Информация об этом размещена на сайте «Новогор-Прикамье».

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться по нескольким адресам сразу после майских праздников. Так, 10-го числа с 10:00 до 19:00 без воды могут остаться дома по ул. Песчаной, 1, 1к2, 1б и Строителей, 34 и 34а. В субботу, 13 мая, с 10:00 до 19:00 работы будут проводиться на сетях домов по ул. Борчанинова, 1, 3, 5 и 7, Ленина, 74, 76, 78а и Пермской, 161.

Планово-ремонтные работы в Мотовилихе планируются 10 мая с 14:20, в связи с чем могут наблюдаться перебои с подачей воды в доме по ул. Уральской, 78. По этой же причине вода может быть временно отключена и в центре Перми по адресам: 25 Октября, 17, Ленина, 32а, 32в, 34, 34б и 42б, Пермская, 37, 39а, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 54а, 56, 60, 68, 70 и Сибирская, 8, 10, 17, 17б, 19, 19а, 19б и 23.

В «Новогоре» сообщают, что ремонтные работы на сетях и оборудовании осуществляются по возможности без отключения холодного водоснабжения. В некоторых случаях это необходимое требование технологического процесса для предотвращения серьёзных аварий.

На прошлой неделе 2 мая 42 тыс. пермяков остались без воды из-за коммунальной аварии на ул. Смирнова. Водоснабжение восстановили в течение трёх часов.





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