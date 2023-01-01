Алёна Бронникова Комбинат «Еврохима» в Пермском крае за 2022 год увеличил выручку в 2,2 раза Чистая прибыль выросла в 3,1 раза Поделиться Твитнуть

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Выручка предприятия ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат» за 2022 год выросла в 2,2 раза. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году она увеличилась с 51,5 до 116,3 млрд руб.

Согласно финансовой отчётности, чистая прибыль выросла в 3,1 раза по сравнению с 2021 годом. Так, показатели поднялись с 29,9 до 93,5 млрд руб. Для сравнения издание отмечает, что в год запуска производства калия в Пермском крае, в 2018-м, предприятие понесло убытки в размере 9,8 млрд руб.

По данным «Еврохим-УКК», на конец 2021 года в эксплуатацию был введён 31 комбайновый комплекс. Для увеличения мощности производства в декабре 2021 года было решено построить гидрозакладочный комплекс. По итогам 2022 года предприятие вошло в число лидеров по добыче полезных ископаемых в Прикамье.





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