В Пермском крае в 2022 году добыли 14,6 млн кубометров полезных ископаемых По сравнению с предыдущим годом отмечен рост добычи строительного песка и торфа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным краевого Минприроды, в 2022 году в Пермском крае было добыто 14,6 млн кубометров общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). Отметим, что в 2021 году этот показатель составлял 12,6 млн кубометров.

Высокий уровень добычи минерального сырья в 2022 году можно отметить у следующих предприятий (по видам минерального сырья):

• ООО «Заготовка» (карбонатные породы для производства строительного щебня);

• ООО «ПГК», ООО «Ергач» (гипс, ангидрит);

• ООО «НСМ-Заюрчим», ООО «Закамский нерудный карьер», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» (строительный песок);

• ООО «Порт Пермь», ООО «Геопрофиль» (ГПС);

• АО «Терракота» (кирпичные глины);

• ООО «Надеждинское», ООО «Теплогорский карьер» (габбро-диабазы для производства строительного щебня);

• ПАО «АВИСМА" (известняк для производства извести);

• ООО «КТК», ООО «Торфяная компания» (торф).

По сравнению с предыдущим годом отмечен рост добычи строительного песка, торфа.

В целом по краю незначительно снизился уровень добычи ГПС, глины, карбонатных пород (для щебня) и известняка (для извести), габбро-диабазов (для щебня), гипсового камня и ангидрита.

По данным Министерства финансов Пермского края, сумма налога на добычу полезных ископаемых по ОПИ, поступившая в 2022 году в краевой бюджет, составила 325,749 млн руб., 213% от показателя 2021 года (153,164 млн), значительный рост связан с доначислением налоговыми органами налога на добычу ОПИ за предыдущие периоды.

Продолжается воспроизводство минерально-сырьевой базы — в 2022 году в 17 муниципалитетах (Чусовской, Куединский, Кунгурский, Очёрский, Куединский, Чернушинский, Частинский, Юсьвинский, Горнозаводский, Нытвенский, Ординский, Осинский, Октябрьский, Верещагинский, Александровский, Юрлинский, Карагайский) выявлено 25 новых месторождений ОПИ с суммарными запасами 140 млн кубометров, что более чем в 9 раз превышает годовой объём добычи ОПИ.





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