Олеся Максименко В Пермском крае построят гидрозакладочный комплекс Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Усольского района и Березников будет построен гидрозакладочный комплекс Усольского калийного комбината. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Проект разработало ООО «ЕвроХим-Проект». Строительство комплекса будет проходить в четыре этапа. Необходимость строительства каждого последующего пускового комплекса гидрозакладки определяется исходя из увеличения мощности рудника по руде на 2,1 млн т в год, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проект предусматривает модернизацию главного корпуса: монтаж установки пульпоприготовления с двумя технологическими насосами, пульпопровода и рассолопровода, реконструкцию эстакады, строительство нового участка с перекладкой тепловой сети и другие работы.

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