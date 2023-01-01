В Перми ликвидируется ещё одна инвестиционная компания Дмитрия Рыболовлева Это АО «Каменный пояс» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

newsko.ru

В конце апреля в ЕГРЮЛ внесена информация об изменении статуса пермского АО «Каменный пояс». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания теперь официально находится в стадии ликвидации. Ликвидатором назначена занимавшая должность гендиректора АО Елена Спирина.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», «Каменный пояс» был создан в 1992 году на базе одноименного чекового фонда. Компания контролируется Дмитрием Рыболовлевым. Основным видом деятельности АО значатся дилерство, оказание финансовых услуг, вложения в ценные бумаги.

Ранее было принято решение о ликвидации другой подконтрольной Рыболовлеву пермской инвесткомпании — ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый Дом».

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