В МЧС рассказали подробности крупного пожара в долине Егошихи Спасатели боролись с огнём более двух часов Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировали произошедший сегодня крупный пожар в логу Егошихи в районе Южной дамбы на бульваре Гагарина.



Возгорание произошло около 16:15, его заметили жители домов, которые находятся рядом с Егошихой. Огонь начал быстро распространяться по склону. В экстренные службы сообщение о пожаре поступило в 16:25. На место происшествия выехали 30 спасателей и семь спецмашин. Пожарные установили, что горит сухая трава, мусор, заброшенные строения и гаражи.



В ходе тушения пожарные спасли один мотоцикл, два автомобиля и эвакуировали четыре газовых баллона.

Максим Артамонов

Горение было полностью ликвидировано лишь в 19:44. На пожаре никто не пострадал и не погиб.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Максим Артамонов

Напомним, в это же время сегодня на бульваре Гагарина, 56 загорелась лоджия на 12-ом этаже. В итоге сгорели две квартиры. В МЧС сообщили, что пожар в квартире и в логу не связаны.



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