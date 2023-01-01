Максим Артамонов В Перми вспыхнул пожар в долине Егошихи Возгорание произошло рядом с Южной дамбой Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Сегодня днём около 16:15 в Перми произошёл пожар в долине реки Егошиха рядом с Бульваром Гагарина — у Южной дамбы и Авторадио. Об этом «Новому компаньону» сообщили очевидцы. Из окон домов, расположенных по улице Фонтанная, виден сильный дым и огонь. Он быстро распространяется.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что пожарные уже выехали на место происшествия. Информация о возгорании уточняется.

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