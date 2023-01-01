Максим Артамонов В Перми в доме у лога на бульваре Гагарина сгорели две квартиры Это второй пожар за день в долине Егошихи Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Сегодня днём рядом с долиной реки Егошиха возник пожар на 12-ом этаже жилого дома №56 на бульваре Гагарина. Пожар вспыхнул на лоджии сначала одной квартиры, а затем огонь перекинулся на другую. Об этом «Новому компаньону» сообщили очевидцы происшествия.



По их словам, пожар начался около 17:00. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю отметили, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:13.

К месту возникновения пожара выехали 16 спасателей и четыре спецмашины. Пожар был локализован в 17:59 минут. Его приблизительная площадь составила 30 кв м. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, они устанавливают обстоятельства и причина возникновения пожара.



Напомним, примерно в это же время происходил крупный пожар на одном из склонов в долине Егошихи неподалёку. В пресс-службе МЧС утверждают, что пожар в квартире и пожар в логу Егошихи никак не связаны между собой.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.